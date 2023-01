Greve geral em França: “Se calhar vamos viver mais tempo, mas com menos saúde”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para um português que tem de esperar até aos 66 anos e quatro meses para ter a reforma completa pode ser muito difícil perceber porque é que em França se organiza uma greve geral contra a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos… até 2030. Até porque nem sempre é dito que há outras regras que vão mudar e que, como explica ao Negócios a OCDE, aos 62 ou 64 anos, a idade mínima que se discute, se aplicam penalizações.

À ideia de que França avança mais devagar, os franceses que participaram numa longa manifestação, em Estrasburgo, respondem com o que consideram ser alternativas – como o fim de isenções fiscais – e um argumento que qualquer português compreenderá. "Se calhar vamos viver mais tempo, mas quando as pessoas se reformarem não vão ter saúde. Nem toda a gente escolhe o seu emprego, as horas que trabalha ou que salário recebe".