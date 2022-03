Grupo de media brasileiro promove Açores e raízes açorianas nos 275 anos de povoamento

O grupo de media ND, de Santa Catarina, no Brasil, lançou hoje um projeto de promoção dos Açores e da história dos antepassados açorianos da região, assinalando os 275 anos de povoamento para criar ligações culturais, turísticas e comerciais.A explicação foi feita pelo presidente executivo do grupo ND, Marcello Petrelli, na apresentação do Viva Açores! Conhecer é Viver, numa cerimónia no Museu Histórico de Santa Catarina - Fundação Catarinense de Cultura, com a presença dos vários autarcas do Estado de Santa Catarina, do representante do Governador do Estado e do secretário Regional da Agricultura dos Açores, António Ventura, em representação do presidente do governo açoriano, para quem o programa fica "a custo zero"."Queremos redescobrir a história. Atrevo-me a dizer que iremos empenhar muito para que, realmente, haja uma integração de dois hemisférios e uma ligação entre o passado e o futuro, de maneira a que faça mesmo uma diferença enorme. Queremos costurar para que esta ligação não quebre nunca mais", afirmou Marcello Petrelli, em declarações aos jornalistas.O pretexto para uma campanha que pretende "resgatar raízes" mas também aproximar os brasileiros dos Açores, e eventualmente levá-los a investir na região, são os 275 aos do povoamento açoriano, numa alusão ao dia 6 de janeiro de 1748, quando chegaram àquela zona do Brasil dois navios com 461 açorianos.Ao contrário do que aconteceu noutras regiões brasileiras, povoadas por homens portugueses que partiram à procura de um destino melhor, os açorianos viajaram com as famílias - daí a referência aos casais dos Açores."Pela primeira vez na história do Brasil temos uma campanha desta envergadura", frisou o responsável, salientando o impacto de 10 milhões de pessoas apenas no portal do grupo e de 210 milhões se forem contabilizados todos os meios e iniciativas do ND na iniciativa de promoção dos Açores e das raízes açorianas do Estado de Santa Catarina.Petrelli explicou que a decisão de avançar com o investimento no projeto, que vai ter alguns patrocinadores, foi tomada por "paixão"."É um projeto de extrema importância para os catarinenses, para resgatar as nossas origens. A gente vive aqui e vive muito próximo dos Açores, mas pouco conhecemos do arquipélago. Foi isso que nos tocou para assinalar os 275 anos", explicou.O presidente executivo do grupo ND, cuja televisão foi apresentada como a "maior afiliada da Record TV" e que tem "o único canal de notícias com sinal aberto", manifestou a "responsabilidade" de levar "todas as plataformas do grupo a contarem essa história", desde a parte espiritual e religiosa, à cultural e gastronómica."É uma oportunidade de conhecermos de verdade, para podermos visitar fisicamente, no turismo, e empreender, quem sabe. Queremos aproximar de forma muito clara os Açores e Santa Catarina, mas que seja também uma interação do capital, de investimento", descreveu.Dos 600 trabalhadores do grupo, cerca de 300 estão empenhados no projeto. "Quem sabe se podemos levar as pessoas a empreenderem lá e fazer uma retribuição do que os Açores nos deram", vincou.Referindo-se ao "êxodo dos jovens açorianos", Petrelli observou que, na deslocação feita aos Açores sentiu "falta de alguns serviços". "Acredito nessa possibilidade [de investimento] dos brasileiros", frisou.A iniciativa apresentada prevê uma "série de reportagens especiais focadas na realidade económica e social dos Açores", bem como do seu "potencial turístico e empreendedorismo", ou da "cultura açoriana presente e preservada em Santa Catarina".O projeto contempla ainda oito programas, um por mês, a partir de abril de 2022, com entrevistas a "autoridades, atores culturais dos Açores e de Santa Catarina".Reportagens ou cadernos especiais nas publicações do grupo, debates, exposições e apresentações culturais também fazem parte da programação.