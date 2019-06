Guerra comercial custará entre cinco a seis décimas do PIB aos EUA e à China

As contas são de Pierre Moscovici, comissário europeu para os Assuntos Económicos, o qual classifica o protecionismo como a principal ameaça ao comércio internacional.

O Comissário europeu para os Assuntos Económicos advertiu este domingo, 2 de junho, para as consequências da atitude protecionista dos EUA, afirmando que, numa guerra comercial com a China, ambos os países perderão entre cinco e seis décimas do Produto Interno Bruto (PIB).