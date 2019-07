Sondagem: há mais portugueses que vão gastar menos nas férias

A conclusão é da sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, cujas respostas foram recolhidas durante o mês de julho. Desde 2012 que a vontade de reduzir os custos com férias tem registado sucessivas quebras, com a ressalva de que não existem dados para os anos de 2010, 2011, 2014 e 2017.





A mesma análise indica, contudo, que o número de portugueses que possui a intenção de aumentar a despesa com as férias subiu de 17,6% para 18,4%. Esta é a percentagem mais elevada de que há registo desde que são recolhidos estes dados, isto é, desde 2008, um momento considerado pré-crise. Em 2012, os portugueses que pretendiam aumentar os gastos diminuíram para um mínimo, representando apenas 3,2% da população, mas desde então a tendência tem sido de subida.





A diferença entre as respostas "mais que no ano passado" e "menos que no ano passado" volta desta forma a um nível semelhante ao de 2016, depois de em 2018 ter atingido um mínimo dentro do universo de anos em que estas intenções foram estudadas pela Aximage.





A maioria dos portugueses mantém, contudo, a intenção de destinar às férias a mesma quantia que no ano passado. Isto apesar de esta categoria de resposta ter registado a maior variação dentro das opções da sondagem: em 2019, cerca de 46% da população não pretende alterar o orçamento, quando no período anterior a percentagem ascendia aos 55,4%.