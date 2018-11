Hedge fund paga 106 mil euros a Boris Johnson por discurso de duas horas

Boris Johnson, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, recebeu mais de 94.500 libras (cerca de 106.116 euros) por um discurso de duas horas realizado no início deste mês, um valor que ultrapassa o seu salário anual como deputado.





Este montante foi pago pela Golden Tree Asset Management, uma gestora de activos com sede em Nova Iorque, por uma "palestra" no dia 8 de Novembro, de acordo com o registo de interesses financeiros dos membros do parlamento britânico, citado pela imprensa internacional. A gestora de activos também cobriu as despesas do ex-governante com viagens e alojamento.





O valor supera o seu salário anual como membro do parlamento, que é de 77.379 libras (quase 87 mil euros), a que se junta as quase 275 mil libras (aproximadamente 309 mil euros) que recebe por ano pela sua colaboração como colunista do Daily Telegraph. Por este trabalho de 10 horas mensais, Johnson recebe 22.916 libras todos os meses, totalizando as quase 275 mil por ano.