Hotéis em Portugal sobem preços em 20% na pandemia. 5 estrelas têm o maior aumento

(Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Turquia) e concluiu que a maioria dos países aumentaram os custos face aos valores pré-covid.



Os hotéis portugueses aumentaram os preços em cerca de 20% no verão face aos praticados antes da pandemia da covid-19. A conclusão é de um estudo da consultora Mabrian Technologies , que aponta para um agravamento dos montantes pagos em vários países da Europa, apesar do enfraquecimento da procura externa, parcialmente compensada pelo turismo interno.Segundo o relatório da Mabrian Technologies, o maior aumento na hotelaria em Portugal ocorreu nos hotéis de cinco estrelas, onde o preço médio aumentou 23% face ao registado no verão de 2019, com o preço por noite a cifrar-se, em média, nos 230 euros por pessoa. Também os hotéis de quatro estrelas aumentaram os preços em 17% para o valor médio de 118 por noite.Os dados mostram ainda que a tendência de aumento dos preços se estendeu também aos hotéis de três estrelas, com cada noite a custar, em média, 82 euros. Em comparação com os preços pré-pandemia, terá havido um aumento na ordem dos 12%.A explicação apontada para este aumento prende-se com a diminuição da procura (o que, por norma, faz aumentar o custo da oferta) e a cobrança de extras, nomeadamente serviços de higiene e segurança devido à covid-19.Mas a tendência de aumento generalizados dos custos por noite não se ficou por Portugal. O estudo da Mabrian Technologies comparou os preços de 73 mil quartos,em cinco destinos no MediterrâneoApenas a Turquia, atingida por uma quinta vaga da pandemia e por onda de incêndios, registou uma diminuição nos preços. Apesar de os preços por noite nos hotéis turcos serem tradicionalmente mais baixos do que os dos restantes países analisados, registou-se uma diminuição de 4% no preço médio por noite nos hóteis de três estrelas (52 euros). Já os hotéis turcos de quatro e cinco estrelas acompanharam a tendência europeia de aumento dos custos.