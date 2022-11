Ideia de centros de saúde privados visa cooperativas de médicos, diz Pizarro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, defendeu nesta quinta-feira que a possibilidade de o Governo introduzir unidades de saúde familiar privadas na rede de cuidados primários visa recorrer a "cooperativas de médicos", e sempre transitoriamente.

"Encaramos medidas que sejam transitórias e supletivas. Entre essas poderá haver também a possibilidade, designadamente, de cooperativas de médicos poderem prestar esse nível de cuidados durante um período de temporário", indicou o ministro da Saúde, em declarações após reunião do Conselho de Ministros.

Está em causa a regulamentação de unidades de saúde familiar privadas, previstas na lei, mas até aqui sempre afastadas pelo Governo. A possibilidade foi admitida na terça-feira por Manuel Pizarro no Parlamento, com o Bloco de Esquerda a reagir ontem com o anúncio de que irá apresentar uma proposta de diploma para o impedir.

Na audição com os deputados, o ministro da Saúde foi chamado por PSD e Iniciativa Liberal a esclarecer se o Governo poderia recorrer ao modelo privado para responder à falta de médicos de família para mias de 1,3 milhões de utentes do SNS. Pizarro admitiu ponderar a opção, numa solução temporária, dando também então como exemplo a criação de cooperativas de médicos reformados.

Esta quinta-feira , o ministro insistiu que a ideia seria usar o modelo temporariamente até que o número de especialistas em medicina geral e familiar responda às necessidades do país.