IEFP e ISCTE assinam protocolo de 75 mil euros para promover emprego jovem

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o ISCTE vão assinar esta quarta-feira um protocolo com vista a fazer um diagnóstico sobre o que está errado neste momento e identificar políticas para abrir novas oportunidades e estudar soluções para o emprego jovem. Dinheiro Vivo avança que o Governo prevê financiar este projeto com um montante global que pode atingir os 75 mil euros durante os três anos do contrato.O protocolo prevê o desenvolvimento de estudos no âmbito do Emprego Jovem, Desemprego Jovem, Políticas de Emprego Jovem e Jovens e Mercado de Trabalho, que serão realizados pelo Observatório do Emprego Jovem.Na sequência do projeto, o IEFP terá na sua posse "estudos avaliativos da implementação das medidas que têm vindo a ser adotadas no âmbito do emprego e do desemprego jovem" que permitirão no futuro melhores tomadas de decisão.Outro objetivo passa por direcionar políticas públicas de forma que possam tornar-se mais eficazes ao cumprimento dos objetivos e metas do emprego jovem.