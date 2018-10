Incêndio na zona da Peninha, em Sintra

Um incêndio deflagrou este sábado à noite, cerca das 22:50, na zona da Peninha, na serra de Sintra, e está a ser combatido por quatro dezenas de bombeiros, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.



A mesma fonte disse à Lusa que as chamas lavram numa zona de mato, na serra, mas ainda não era possível confirmar se afectava também povoamentos florestais, uma vez que "os meios de socorro ainda estão a ser mobilizados" para o local.



Segundo o Correio da Manhã, pelas 00h10 estavam no local 226 bombeiros e 63 veículos. Pelas 00h37 já estavam no local perto de 400 bombeiros e 100 veículos. Estão ainda a caminho do local mais meios. De acordo com fonte dos bombeiros de Sintra, citada pelo CM, o fogo "está muito complicado". As autoridades estão a pedir à população que não se aproxime do local. "Esperam-se horas de muito trabalho", disse Jorge Mendes à CMTV, acrescentando que o fogo está a dificultar o combate.

Em contacto telefónico com a CMTV, Basílio Horta mostrava, pelas 00h30, grande preocupação. "Isto é uma desgraça, temos de sair daqui", dizia o presidente da câmara de Sintra, junto do posto de comando do combate ao fogo, instalado na aldeia de Malveira-Guincho. Basílio Horta sublinhou ainda à CMTV "o terrível vento" que se faz sentir na zona, e que tem ajudado a propagar as chamas. O autarca apelou às populações para se manterem longe da zona de chamas.



A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais.

(Em actualização)