Incêndios: Governo prepara "maior dispositivo" de combate de sempre no verão

"Estão em curso dois concursos para meios aéreos - helicópteros - [...] e isso vai permitir que tenhamos, no verão, o maior dispositivo que alguma vez tivemos no combate aos incêndios", declarou hoje, em Bruxelas, João Gomes Cravinho.

Falando na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), no final de uma reunião dos ministros da Defesa daquele organismo, o governante vincou que "o trabalho está em curso e prossegue o seu percurso natural", num ano em que a gestão dos meios aéreos de combate a incêndios passou para a Força Aérea.

Este ano, o dispositivo vai, assim, contar com 61 aparelhos, mais cinco do que em 2018.

Vinte e dois meios aéreos estão contratados desde 2018 por dois anos e 35 estão a ser agora objeto de concurso público.

Atualmente fazem parte da frota do Estado três helicópteros ligeiros e seis helicópteros Kamov, que estão todos inoperacionais.

Os concursos a que João Gomes Cravinho se referia dizem respeito a "serviços de disponibilização e locação dos meios aéreos que constituem o dispositivo aéreo complementar do DECIR [Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais] de 2019 a 2022" e a "serviços de operação, gestão de aeronavegabilidade permanente e de manutenção de aeronaves AS350 B3 da frota própria do Estado".

O primeiro concurso tem um preço base de 80,22 milhões de euros, o segundo é de 11,8 milhões de euros.