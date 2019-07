Incêndios: registados 30 feridos, mas chamas "estão a ceder"

Depois de dois dias de combate intenso, chamas dos incêndios que lavram no centro do país começam a ceder à ação dos bombeiros. Algumas casas arderam esta tarde.

O número de feridos nos incêndios deste fim de semana voltou a subir, mas as chamas estão a ceder, informou o comandante operacional da Proteção Civil Luís Belo Costa, no ponto de situação realizado este domingo pouco antes da meia-noite.





No ponto de situação o comandante operacional anunciou que "os trabalhos estão a correr substancialmente melhor" e que "o incêndio está a ceder". Costa Belo garantiu também que o fogo não havia ainda chegado à aldeia de Proença-a-Nova, ao contrário daquilo que chegou a ser avançado por alguns meios de comunicação.

Foi ainda informado que o número de feridos voltou a subir. No briefing das 20h, a porta-voz do INEM tinha contabilizado 30 feridos, nove deles que tinham sido encaminhados para unidades hospitalares, uma deles em estado grave. Costa Belo refere que há mais um civil com ferimentos leves e que foi assistido no local, não tendo sido necessário transportá-lo para uma unidade hospitalar. No entanto, a especialista do INEM, reconhecendo a existência de mais um ferido, diz que a contagem se fica pelos 30, atualizando a informação anteriormente veiculada.