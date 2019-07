Marcelo solidário com bombeiros e populações afetadas pelos incêndios

Incêndios no distrito de Castelo Branco provocaram sete feridos ligeiros um grave. Presidente da República diz estar a acompanhar a situação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu este domingo "toda a solidariedade aos homens e mulheres" que estão a combater os incêndios no distrito de Castelo Branco e às populações atingidas.





Numa nota publicada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que está a acompanhar a situação, estando em contacto com o Governo e com os presidentes das câmaras municipais das zonas afetadas.