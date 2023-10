Incentivo à capitalização de empresas vai ser reforçado

As empresas que se financiem com recurso a capitais próprios – por via de entradas dos sócios ou porque optam por não distribuir dividendos, por exemplo –, vão ver aumentada a parcela que já podem deduzir ao IRC no âmbito do regime fiscal de incentivo à capitalização. Em vez de uma taxa de benefício fixa, de 4,5%, como está atualmente previsto na lei, a taxa passa a ser variável e indexada à Euribor

...