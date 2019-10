Com estas subidas, Portugal regista um valor superior ao de Espanha (95,58 pontos). O indicador para a economia espanhola está em mínimos de julho de 2013. O indicador para a economia portuguesa já esteve em mínimos de janeiro de 2013 , mas recuperou.Já em relação à média da Zona Euro, Portugal figura ligeiramente abaixo. O indicador da economia da Zona Euro desceu para os 98,96 pontos, atingindo um mínimo de março de 2013.França continua a resistir à tendência de desaceleração que tem afetado a economia alemã de forma significativa. O Reino Unido mantém um crescimento baixo mas sustentado, ainda que a OCDE reconheça que há uma grande margem de erro por causa da incerteza do Brexit.Certo é que o indicador para Portugal está há dez meses consecutivos abaixo dos 100 pontos, ou seja, a antecipar uma desaceleração no médio prazo, o que já não acontecia desde o início de 2013.Contudo, para já, não há sinais de travagem nos dados estatísticos: este ano a economia portuguesa até acelerou do primeiro para o segundo trimestre, segundo os dados revistos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no final de setembro.Quanto aos países fora da União Europeia, o indicador da OCDE aponta para uma desaceleração nos EUA e uma estabilização do crescimento no Canadá.