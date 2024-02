Inês Sousa Real acusa AD de desvalorizar direitos das mulheres. Montenegro demarca-se

Leia Também CDU e PAN divergem na regulamentação do `lobbying´ e recurso aos privados na saúde

As acusações do PAN à AD de desvalorizar os direitos das mulheres aqueceram este domingo o debate entre os dois líderes, com"Não podemos aceitar que a AD traga para o século XXI valores do século passado, alguém que ache legítimo bater numa mulher, o PAN só pode distanciar-se de um sinal muito negativo", afirmou a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, numa alusão implícita a, que integra, juntamente com PSD e CDS-PP, a Aliança Democrática (AD).Na resposta, o presidente do PSD distanciou-se destas declarações do parceiro da coligação, que disse não conhecer antes de terem sido reproduzidas na comunicação social., disse, considerando "abusivo transportar para a AD" qualquer complacência sobre este tema.Inês Sousa Real insistiu que o voto na AD seria um voto para "silenciar as mulheres", queixando-se de estar a ser interrompida no debate pelo líder do PSD, com Montenegro a apelar para não utilizar a sua condição feminina para se vitimizar.O líder do PSD acusou a porta-voz e deputada única do PAN de estar descontextualizada, assegurando que"Tenho defendido um especial enfoque na reformulação das urgências e, dentro destas, nas urgências de obstetrícia precisamente a pensar na saúde materna, área na qual resultados da governação do PS, ao qual a Inês Sousa Real se associou, são trágicos", criticou.O tom tenso entre os dois líderes partidários manteve-se ao longo de todo o debate, também na questão dos direitos dos animais, comMontenegro contrapôs que a primeira lei de proteção dos animais tem o cunho do PSD, em 1995, tal como a que criminalizou os maus tratos a animais de companhia, em 2014, acusando a líder do PAN de ver no programa da AD "aquilo que não está lá", também na área do ambiente., isso é usurpação de legado", acusou, evocando o trabalho de antigos governantes do partido nesta área como Carlos Pimenta, Jorge Moreira da Silva ou José Eduardo Martins.Inês Sousa Real criticou a escolha da AD do antigo líder da CAP Eduardo Oliveira e Sousa para cabeça de lista em Santarém, de quem disse ter "uma visão obsoleta" da agricultura, levando o líder do PSD a questionar a motivação de tantas acusações."Eu acho que a Inês Sousa Real, fruto de alguma circunstância política, não sei se o apelo do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ao voto útil, aparece aqui com uma ladainha a propósito das posições da AD que não correspondem à realidade", lamentou.Montenegro acusou o PAN de "desdenhar os agricultores" - o que foi negado por Inês Sousa Real - e salientou que é importante equilibrar os valores ambientais com "a valorização do mundo rural".No debate, anas próximas eleições. "O único voto que não é inútil é no PAN. Votar no PS e no PSD é exatamente a mesma coisa", disse, enumerando vários diplomas que o partido conseguiu aprovar nos últimos dois anos apenas com uma deputada.Montenegro contrapôs que se se quer "vangloriar de ter conseguido alguns dos seus objetivos" no parlamento através de negociações com o PS, Inês Sousa Real tem de assumir todo o legado da governação socialista. "Porque não usou a sua magistratura de influência para colocar médicos, enfermeiros e professores, para resolver problemas na habitação?", criticou.Questionado sobre a ausência de referências no programa da AD à morte medicamente assistida, que aguarda regulamentação, o presidente do PSD disse que o partido "aguarda uma pronúncia do Tribunal Constitucional" a um pedido de fiscalização sucessiva que fez do diploma, para que haja "segurança jurídica" sobre o tema".