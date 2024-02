Renovar excedente, delação premiada e "boas contas": o programa eleitoral da AD em sete pontos

Manter excedentes e cortar 17,6 pontos na dívida

As contas das bandeiras eleitorais

Contratos temporários para médicos de família reformados

Corrupção: delação premiada e expropriação sem condenação penal

CSI até aos 1.000 euros

Revogar "Mais Habitação"

Agilizar heranças e simplificar registo de imóveis

Sob o mote "", Luís Montenegro apresentou na tarde desta sexta-feira, em Lisboa, oEsta é uma proposta política, garante o líder social-democrata, "".Depois da apresentação, há semanas, do programa económico da coligação, chegou o momento de Montenegro apresentar o caminho da coligação para um país que, afirmou apontando na direção do PS, "está a cair para a cauda da Europa" através de um histórico de "baixos salários e baixas pensões" e que se esvazia com a "dramática imigração de jovens qualificados que não têm salários decentes e casa que consigam pagar".Partindo de "" - a garantia é de Montenegro - a AD apresentou aos eleitores as contas das principais promessas eleitorais para a- com expectativas otimistas para a redução da dívida - e umA coligação estabeleceu como objetivo, no caso de vir a ser Governo, a renovação, em 2024, dosconseguidos em 2023 pelo atual Executivo. Para os anos seguintes, baixa as previsões, com previsões deA meta é fixada no cenário orçamental da coligação, apresentado nesta sexta-feira, onde também se antecipa uma redução do nível da dívida para 80,2% do PIB até ao final da legislatura. Ou seja, em 17,6 pontos percentuais. Em termos nominais, porém, a dívida deverá subir, em três mil milhões de euros, para ficar em 266 milhões de euros em 2028.Ao nível da carga fiscal, a AD projeta uma redução da carga fiscal e contributiva de 1,2 pontos percentuais, para 36,7% do PIB, até 2028. A despesa corrente primária encolhe em praticamente igual medida - 1,1 pontos percentuais - para 36,2% do PIB.No programa constam também as despesas previstas com algumas das principais promessas do programa eleitoral para a próxima legislatura. Montenegro lembrou a medida para recuperar gradualmente o tempo de serviço dos professores, uma proposta que, estima a AD,. Também a já anunciada promessa do aumento do complemento solidário para idosos conta nas contas apresentadas pela coligação.A previsão da Aliança Democrática que junta PSD, CDS e PPM aponta que até ao final da legislatura tem uma soma de 240 milhões. Em causa está o equivalente aos seis anos, seis meses e 23 dias. No documento divulgado, a AD estima que o aumento gradual do complemento solidário para idosos até aos 820 euros (valor do salário mínimo deste ano) custe 200 milhões de euros por ano, somandoO suplemento remunerativo solidário - uma espécie de imposto negativo - tem um custo de 800 milhões até 2028 e a universalização do acesso gratuito ao pré-escolar e creches será de 400 milhões de euros. Nesta rubrica de prestações sociais, aNa área da saúde - que já tinha sido apontada como prioritária aquando da apresentação da coligação - a Aliança Democrática propõe um conjunto alargado de medidas para "", desde novos incentivos aos médicos para o interior e a abertura, em projeto-piloto, de Unidades de Saúde Familiares (USF) do tipo C, ou seja, de gestão privada.No caso dos médicos de familia querem garantir até ao final de 2025 que todas as famílias têm um clínico. Para isso contam com a celebração de "", uma ideia que já foi defendida pelo atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro,Tal como ficou pelo caminho a constituição de USF do tipo C. Neste caso, a AD promete projetos-piloto nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Trata-se de um modelo de gestão privada que já está prevista na lei, mas que nunca avançou.Para assegurar consultas para todos, a coligação quer "garantir a emissão do "voucher consulta de especialidade, com liberdade de escolha do prestador pelo utente quando é ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido". Para atrair médicos para zonas mais carenciadas, sobretudo no interior do país, a AD promete ", em articulação com as autarquias locais",O líder da AD lembrou também a corrupção como uma das grandes bandeiras deste programa eleitoral. "É fundamental atacar a corrupção e todos os fenómenos que corroem a confiança dos cidadãos na democracia, no sistema político e nos políticos", afirmou na apresentação do programa.Para isso, pretende avançar com ada suspensão provisória do processo e atenuação especial da pena para quem em fases subsequentes do procedimento tiver contribuído decisivamente para a descoberta da verdade".Na área da justiça, a coligação propõe "fixar no Código do Processo Penal o limite máximo de 72 horas para decisão jurisdicional após detenção, permitindo a intervenção de mais do que um juiz no processo para tal efeito."Está previsto também no programa a criação de mecanismos que permitam ao Estadodo proprietário dos bens". Estes é um mecanismo que a AD chama de ""."Esta ação cível distingue-se pela sua natureza não penal, focando-se exclusivamente na desapropriação de ativos ilícitos e sua subsequente reversão em favor do Estado, para fins de reparação social e reinvestimento em áreas prejudicadas pela criminalidade. Esta ideia é aplicada em países sul americanos e tem acolhimento na nova Diretiva Europeia sobre apreensão e confisco, já aprovada pelo Conselho e a caminho do Parlamento Europeu", explica a coligação no documento.Luís Montenegro voltou a insistir numa das grandes promessas eleitorais, que já tinha sido apresentada no último congresso do partido: a subida do complemento solidário para idosos (CSI). O objetivo é, em 2028, subir o valor de referência doA AD prevê que, até 2028, o salário mínimo aumente para 1.000 euros, significando isso que a previsão da coligação, para o caso de vir a ser Governo no legislatura a seguir a próxima,Para o salário médio, tal como já se sabia, a AD tem como objetivo atingir o valor de 1.750 euros em 2030 "com base em ganhos de produtividade e diálogo social".O arrendamento forçado, o congelamentos de rendas e as medidas penalizadoras do alojamento local como a Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local (CEAL) e a caducidade das licenças anteriores ao programa Mais Habitação serão algumas das medidas do programa Mais Habitação, do Governo socialista, que a ARNo arrendamento, aos inquilinos com mais dificuldades serão atribuídos subsídios que os ajudem a suportar a renda mensal. Para aumentar a oferta de habitação, a AD propõe-se a avançar com um "programa de Parcerias Público-Privadas para a construção e reabilitação em larga escala, quer de habitação geral quer de alojamento para estudantes".No que toca ao Simplex do Urbanismo, que entrará em vigor poucos dias antes das eleições legislativas, a ideia será fazer uma "análise" e reforçar "sempre que necessário o caminho da simplificação e redução de obstáculos ao licenciamento". A aposta no controlo à posteriori, por oposição ao controlo urbanístico prévio, será para manter.de forma a assegurar "a garantia pública de atribuição à família do apoio, que depois procurará uma habitação compatível, e verá o apoio expresso na comparticipação de rendas e eventual empréstimo de cauções".A AD promete, por outro lado, o aproveitamento de todos os imóveis devolutos do Estado - "o que nos foi prometido que ia acontecer, mas que está exatamente igual ao que estava quando a promessa foi feita"- com a "injeção no mercado, quase-automática, dos imóveis e solos públicos devolutos ou subutilizados". "Por via da oferta vamos conseguir conter os custos da habitação", garantiu o líder da AD.Os processos de heranças, "em particular quando envolvam bens imóveis e participações sociais em empresas" deverão ser agilizados, nomeadamente no que toca à sua, sempre no sentido de "converter em em liquidez essa parte dos ativos da herança", prevê o programa da AD, que defende também que os litígios que possam adbir das partilhas possam ser resolvidos "fora dos tribunais" e "evitando pendências de décadas".Ao nível do patrimóno, outra promessa:, "combinando o registo de âmbito notarial e fiscal, e diminuindo os custos de transação". O foco, aqui, serão as propriedades rústicas de pequena dimensão, "contribuindo para uma menor pulverização da propriedade e uma mais rentável gestão do território". Não é concretizado de que forma isso acontecerá ou qual a diferença em relação ao processo do cadastro simplificado, agora em vigor.