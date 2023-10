Inflação compensou recuo dos bens exportados

As exportações portuguesas de bens cresceram 23,2% no ano passado e contribuíram para que, pela primeira vez, o total de exportações (incluindo serviços) representassem mais de 50% do produto interno bruto (PIB). Mas o segredo por detrás desse crescimento está na inflação, com a subida do preços dos bens exportados a superar largamente o ritmo do volume de bens vendidos.





...