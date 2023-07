Inflação e “folga” maior ajudam Medina a ir mais longe na dívida

O Governo acredita que vai conseguir tirar Portugal do grupo de países mais endividados do euro ainda este ano. A expectativa é de que o rácio da dívida desça para um patamar abaixo de 107% do PIB, mas será isso possível com a dívida pública a aumentar em termos mensais? Os economistas ouvidos pelo Negócios dizem que “sim” e apontam a inflação como importante aliado de Medina.





...