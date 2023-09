PIB do Reino Unido cai 0,5% em julho face a junho

Leia Também Juros britânicos voltam a subir mas com “arma” mais leve

Leia Também Dívida pública britânica ultrapassa 100% do PIB pela primeira vez desde 1961

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,5% em julho face ao mês anterior, devido principalmente ao setor de serviços, contra um crescimento de 0,5% em junho, informou esta quarta-feira o Office for National Statistics (ONS).O ONS adiantou que, além do setor dos serviços, houve quedas em todos os setores em julho em termos mensais.Apesar desta queda mensal, o PIB do Reino Unido cresceu 0,2% nos três meses entre maio e julho, com um incremento nos principais setores, o que oferece sinais mais promissores de recuperação.A produção global de serviços caiu 0,5% em julho de 2023, contra o crescimento de 0,2% em junho, enquanto os serviços orientados para o consumidor não se expandiram em julho, depois de terem crescido 0,5% no mês anterior.A produção industrial diminuiu 0,7%, após um aumento de 1,8% em junho, e o setor da construção diminuiu 0,5% em julho, após um crescimento de 1,6% no mês anterior, segundo o ONS.O diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan, sublinhou que, apesar de o PIB ter sofrido uma contração em julho, "o quadro geral parece mais positivo: a economia cresceu nos setores dos serviços, da produção e da construção nos últimos três meses".Morgan acrescentou que as greves em setores como a saúde e a educação afetaram negativamente a economia em naquele mês, enquanto a construção e o comércio a retalho abrandaram "devido ao mau tempo".O setor da indústria transformadora também recuou, depois de ter recuperado anteriormente "devido ao efeito do feriado adicional em maio", por ocasião da coroação de Carlos III.