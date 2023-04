Inflação homóloga do Reino Unido desce para 10,1% em março

Leia Também Inflação cresce para 10,4% em fevereiro no Reino Unido

A taxa de inflação homóloga do Reino Unido desceu para 10,1% em março, contra 10,4% em fevereiro, informou esta quarta-feira o gabinete de estatísticas nacionais britânico (Office for National Statistics, ONS).O abrandamento do aumento dos preços em março foi inferior ao esperado pelo consenso dos analistas, que previram uma taxa de inflação inferior a 10%.Em março, o aumento anual do preço dos alimentos e bebidas não alcoólicas acelerou para 19,1%, contra 18% em fevereiro, enquanto o custo do fornecimento de habitação aumentou 26,1%, menos meio ponto percentual do que no mês anterior.Por seu lado, o IPC subjacente, que exclui a volatilidade dos preços da energia, alimentação, álcool e tabaco, manteve-se em 6,2% em março.Em termos mensais, os preços subiram 0,8% no terceiro mês do ano, contra aumentos de 1,1% em fevereiro e de 0,8% em janeiro.