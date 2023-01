Inflação mais crítica ainda continua a subir na Zona Euro

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de os preços terem abrandado pelo segundo mês consecutivo na Zona Euro, a inflação subjacente, que permite medir o nível de enraizamento da inflação na economia, ainda não está a ceder. A chamada "inflação crítica", que exclui os produtos mais sujeitos a variações de preços e centra as atenções do Banco Central Europeu (BCE), mais do que duplicou no espaço de um ano,...