Inflação na Alemanha atinge valor mais elevado em 70 anos

A inflação na Alemanha atingiu os dois dígitos em setembro, algo inédito desde a criação do euro, tratando-se do valor mais elevado em 70 anos. O índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) subiram 10,9% face ao mesmo mês do ano anterior, ultrapassando as previsões dos analistas e o valor registado em agosto, 8,8%. Já o índice de preços no consumidor (IPC) registou um aumento de 10%.O país já esperava um acelerar da inflação em setembro, mas a dimensão da escalada de preços vai pesar no Banco Central Europeu, que luta para combater a subida dos custos. Os governadores do BCE estiveram hoje reunidos na capital da Lituânia, onde a hipótese de uma nova subida das taxas de juro em 75 pontos base está em cima da mesa.O governo alemão anunciou esta quinta-feira que vai colocar um limite ao preço do gás, uma decisão que pode já se fazer sentir nos próximos dados de inflação. A iniciativa vai custar, pelo menos, 150 mil milhões de euros à administração de Olaf Scholz, segundo a Bloomberg.