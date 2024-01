Conflito no Mar Vermelho está já a afetar a indústria química da Alemanha

Leia Também Empresas já sentem impacto de ataques no Mar Vermelho mas afastam pânico

O setor químico da Alemanha, o maior da Europa, reportou que já está a começar a sentir o impacto dos atrasos no transporte de mercadorias através do Mar Vermelho, tornando-se assim naNo passado, também a pandemia e a guerra na Ucrânia já tinham causado impacto nos abastecimento à indústria química alemã. Neste momento, a fábrica da Tesla situada em Berlim tem sido uma das mais impactadas.e é altamente dependente dos países asiáticos para cerca de um terço das suas importações provenientes de fora da Europa.Neste momento, as principais importações que são transportadas por navio desde a Ásia até à Europa - de peças de automóveis a equipamentos de engenharia, produtos químicos e até brinquedos - estão a demorar muito mais tempo a serem entregues no seu destino final. Isto porque, não podendo circular através do Canal do Suez e pelo Mar Vermelho (devido aos ataques frequentes por parte dos houthis do Iémen), têm de optar por rotas mais longas e mais caras."O nosso departamento de compras está atualmente a trabalhar três vezes mais para conseguir algo", disse Martina Nighswonger, CEO e proprietária da Gechem, citada pela Reuters. Como resultado, a empresa teve já de reduzir a sua produção, tendo em conta a falta de produtos químicos, antevendo impactos nas contas no primeiro semestre de 2024.Também a Evonik, maior fabricante alemã de produtos químicos especializados, deu conta de estar a ser atingida porA empresa disse estar a tentar mitigar o impacto da situação fazendo pedidos mais cedo e mudando do transporte marítimo para transporte aéreo. No entanto, trata-se apenas de uma solução provisória.Há algum tempo que o organismo industrial alemão VCI alerta para a. "Os efeitos são particularmente visíveis nas empresas médias de produtos químicos especializados", disse o economista-chefe da VCI, Henrik Meincke, acrescentando que estas empresas adquirem uma quantidade considerável das suas matérias-primas na Ásia.A crise dos transportes no Mar Vermelho ocorre num momento em queDe acordo com a S&P Global, o setor químico europeu, juntamente com o automóvel e o retalho, é visto como o mais vulnerável.Além dos atrasos nas importações, os grupos químicos apontam para custos de combustível mais elevados, uma vez que os petroleiros que transportam matérias-primas cruciais estão a demorar cerca de 14 dias a mais a chegar.