Inflação na Zona Euro atinge 3% em agosto. Portugal tem terceira menor

A taxa de inflação anual avançou em agosto na Zona Euro e União Europeia (UE) pelo terceiro mês consecutivo, fixando-se nos 3% e 3,2%, com Portugal a apresentar a terceira mais baixa (1,3%), segundo o Eurostat.Na Zona Euro, os 3% de inflação anual de agosto comparam-se com os 2,2% de julho e os -0,2% do mês homólogo. Na UE, o indicador avançou para os 3,2%, contra os 2,5% de julho e os 0,4% de agosto de 2020.De acordo com o gabinete estatístico europeu, as taxas de inflação anuais mais baixas foram registadas em Malta (0,4%), na Grécia (1,2%) e em Portugal (1,3%) e as mais altas na Estónia, Lituânia e Polónia (5% cada).Face a julho, a inflação manteve-se estável num Estado-membro e aumentou nos outros 26.Em julho, o Banco Central Europeu (BCE) informou que a sua nova estratégia contempla um objetivo de inflação simétrica de 2% a médio prazo, uma meta mais flexível, admitindo desvios temporários e moderados.O objetivo de inflação definido pelo BCE até agora era uma taxa próxima, mas ligeiramente abaixo de 2%.