Inflação na Zona Euro avança para 9,1% em agosto. Portugal mantém-se

A inflação na Zona Euro voltou a acelerar em agosto para o valor mais elevado desde a criação da moeda única, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.





A estimativa rápida do instituto europeu de estatística indica que a inflação - medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor - atingiu os 9,1%, ou seja, duas décimas acima inflação de julho (8,9%). Esta evolução coloca ainda mais pressão sobre o Banco Central Europeu para subir as taxas de juro em setembro, numa altura em que vários membros pressionam para uma subida mais agressiva das taxas de juro em 75 pontos base, mesmo que a Europa entre em recessão.

"Olhando para as principais componentes da inflação da Zona Euro, a energia deverá ter registado uma taxa anual de variação de 38,3%, contra 39,6% em julho, seguida dos alimentos, álcool e tabaco (10,6%, contra 9,8% em julho), bens industriais não energéticos (5%, contra 4,5% em julho) e serviços (3,8%, contra 3,7% em julho)", detalha o Eurostat.