Inflação desacelera para 9% em agosto. É o primeiro recuo em 12 meses

(notícia atualizada às 9h41)

A inflação desacelereou para 9% em agosto, face ao ano passado, segundo a estimativa rápida publicada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em comparação com o mês anterior, a taxa de inflação registou uma ligeira queda de 0,1 pontos percentuais, após ter tocado máximos de 30 anos."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,0% em agosto (9,1% em julho)", indica o INE. Esta é a primeira queda nos últimos 12 meses.O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá mantido uma trajetória ascendente: atingiu os 6,5% em agosto, mais 0,3 pontos percentuais do que o registado no mês anterior. Este é o valor mais elevado desde março de 1994.Excluindo os produtos energéticos, a taxa de variação homóloga situou-se em 24%, menos 7,2 pontos percentuais do que no mês precedente. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformadas terá registado uma subida homóloga de 15,4%, mais 2,2 pontos percentuais do que no mês de julho.Na variação em cadeia (de julho para agosto), a variação da taxa de inflação terá sido negativa (-0,3%).Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite a comparação com outros Estados-membros da União Europeia, terá registado uma variação homóloga de 9,4%, um valor idêntico ao do mês anterior. Estima-se ainda uma variação média nos últimos doze meses de 5,3%.Os dados definitivos serão publicados no próximo dia 12 de setembro.