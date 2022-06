Inflação no Reino Unido volta a renovar máximos de 40 anos em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de inflação anual no Reino Unido voltou a renovar máximos de 40 anos em maio, tocando em 9,1%, algo que não era visto desde 1982. O cabaz alimentar foi o que mais contribuiu para esta subida.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu para 9,1% em maio, renovando máximos de junho de 1982, face aos 9% de abril, de acordo com dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas, esta quarta-feira.

Leia Também Inflação no Reino Unido atinge máximo de 40 anos em abril

A taxa de inflação subjacente, que exclui os preços dos bens alimentares e energia, desceu para 5,9% em maio, face a 6,2% em abril.

Apesar desta subida ligeira, tudo indica que a inflação continuará a acelerar no Reino Unido, já que as previsões do Banco de Inglaterra apontam para que a taxa de inflação anual chegue a 11% em outubro.