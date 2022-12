Iniciativa Liberal vai apresentar moção de censura ao Governo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Iniciativa Liberal vai apresentar uma moção de censura ao Governo, afirmou esta quinta-feira o dirigente do partido, João Cotrim Figueiredo.



A decisão dos liberais surge na sequência de mais uma polémica no Executivo socialista, que em poucos dias já levou a três demissões - Alexandra Reis, que ocupava o cargo de secretária de Estado do Tesouro, Hugo Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas, e Pedro Nuno Santos, ministro dos Transportes, Infraestruturas e Habitação.





"Este Governo não pode continuar", afirmou o líder dos liberais, a partir do Parlamento, apontando que "quem não acompanhar a IL na aprovação desta moção de censura será conivente com as atitudes deste Governo".





Cotrim Figueiredo declarou que "o caso de Alexandra reis é apenas mais um dos muitos motivos que temos tido ao longo deste tempo", detalhando que "em nove meses houve 11 demissões no Executivo". "O país não aguenta mais esta trajetória em que tem estado a ser colocada pelo Governo de António Costa", vincou.



A polémica em torno de Alexandra Reis instalou-se após ter sido divulgado que esta recebeu uma indemnização de 500 mil euros para sair da TAP - empresa que tem sido alvo de várias injeções por parte do Estado. A compensação foi paga pela transportadora quando em fevereiro Alexandra Reis saiu da companhia aérea, cessando antecipadamente funções como vogal na comissão executiva.



Uma explicação dada na terça-feira pela companhia aérea revelou que o valor pedido por Alexandra Reis tinha sido de 1,48 milhões de euros - muito superior ao que depois recebeu.