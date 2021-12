Inspeções automóveis vão subir 25 cêntimos a partir de 1 de janeiro

O preço das inspeções aumóveis vai subir 25 cêntimos para 25,85 euros a partir de 1 de janeiro, na sequência de uma deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), com base nos valores da inflação, publicada, esta segunda-feira, em Diário da República.A revisão em alta aplica-se a todas as inspeções obrigatórias, para atribuição de matrícula e extraordinárias, das reinspeções e da emissão da segunda via da ficha ou certificado de inspeção, as quais são atualizadas anualmente de acordo com a taxa de inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor Total (sem habitação) que, em novembro, fixou-se em 0,99%.

Assim, no caso dos veículos ligeiros sobe 25 cêntimos para 25,85 euros, enquanto no dos pesados aumenta 38 cêntimos para 38,69 euros. Já as inspeções obrigatórias para motociclos vão sofrer um incremento de 13 cêntimos para 13,02 euros. Em todos os casos acresce o IVA em vigor.