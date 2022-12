Inspeção automóvel fica 7,5% mais cara em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As tarifas das inspeções técnicas de veículos que vão vigorar em 2023 vão sofrer um aumento de mais de 7,5%, de acordo com a deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) publicada esta quinta-feira em Diário da República.





De acordo com as novas tabelas, no caso de um veículo ligeiro o preço da inspeção passa dos atuais 25,85 euros para 27,80 euros, a que se soma o IVA.





Para os veículos pesados, o preço sobe de 38,69 euros para 41,60 euros.

Já no caso dos motociclos, triciclos e quadriciclos o valor passa de 13,02 euros para 14 euros.



O IMT explica na deliberação que as tarifas da inspeção de veículos "são atualizadas anualmente, de acordo com a taxa de inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor Total (sem habitação) — taxa de variação média anual por referência ao último mês que esteja disponível, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística".





De acordo com a última atualização do INE de 14 de dezembro de 2022, referente a novembro de 2022, do Índice de Preços no Consumidor, diz ainda, "a taxa de variação média anual (sem habitação) foi fixada em 7,53 %".



Os novos preços entram em vigor a 1 de janeiro.