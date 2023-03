O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e o Instituto de Medicina Molecular (IMM), da Universidade de Lisboa, estão a negociar uma fusão, para criar um instituto de biomedicina de dimensão europeia.



A notícia é avançada nesta quarta-feira, 22 de março, pelo jornal Público.



Segundo o jornal, houve reuniões com os trabalhadores dos dois institutos a dar conta da intenção, o que motivou alguma estranheza, sobretudo dos investigadores do IGC.



"O projecto de fusão do IGC e do IMM visa criar uma nova instituição que, pela sua dimensão e conciliação de projectos, possa assumir maior ambição e ter uma mais expressiva dimensão europeia, partindo do que ambas as instituições, hoje, singularmente fazem", explicou António Feijó, presidente do conselho administrativo da Fundação Calouste Gulbenkian.









