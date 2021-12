Investimento direto estrangeiro mais que duplica face ao último recorde anual

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) vai ser

O investimento direto estrangeiro em Portugal vai bater novo recorde em 2021. No ano que fecha esta sexta-feira, os montantes contratados pela229% superior ao último máximo histórico, registado em 2019, segundo noticia esta sexta-feira o Dinheiro Vivo "Foi um ano fantástico, o melhor em investimento contratualizado desde a criação da agência (AICEP), em todas as dimensões, seja em investimento industrial seja em Investimento Direto Estrangeiro (IDE)", diz o secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, ao jornal, apontando o "papel da AICEP, do seu presidente, Luís Castro Henriques, e da equipa da agência nestes resultados".Em três dos últimos quatro anos, foram sucessivamente quebradas barreiras no investimento direto estrangeiro, que ficaram sempre acima de mil milhões. Na última reunião de Conselho de Ministros, o Governo já tinha anunciado a captação de 2,7 mil milhões de euros em investimento estrangeiro direto em Portugal em 2021, num montante que inclui o maior projeto da década, de 657 milhões de euros, com a Repsol.