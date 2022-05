Investimentos com fundos da UE fora das cativações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A proposta de Orçamento do Estado para este ano (OE 2022) vai reproduzir uma regra orçamental que permite que os investimentos públicos cofinanciados por fundos europeus fiquem isentos de cativações por parte do Ministério das Finanças. A medida visa acelerar a absorção dos fundos comunitários, incluindo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e ganha importância numa altura em que o Governo prepara

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...