Isabel dos Santos acusa João Lourenço de fechar contratos sem licitação

"Criticou o presidente dos Santos por contratos sem licitações, mas desde 2017 até agora, o presidente João Lourenço tem problemas com mais de 50 contratos no valor superior de três mil milhões de dólares sem licitação", afirmou a empresária numa entrevista ao jornal Voz da América

Isabel dos Santos acusa o presidente angolano, João Lourenço, de fechar mais de 50 contratos, no valor de mais de três mil milhões de dólares, sem licitação. Declarações que são feitas depois de a empresária ter visto os seus bens serem arrestados por ordem do Tribunal de Luanda.

Isabel dos Santos denuncia dezenas de contratos sem licitação no Governo de João Lourenço.E, reitera que a decisão do Tribunal Provincial de Luanda é parte de uma agenda da campanha para a eleição do presidente do MPLA, que acontece nos próximos 12 meses.https://t.co/QTM24To2vt