Isaltino Morais quer "fazer de Paço de Arcos a Saint-Tropez de Portugal"

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, espera uma autorização da Infra-Estruturas de Portugal para avançar com várias obras na Marginal, que "tem de ser cada vez mais uma avenida, em vez de uma estrada de circulação de grande tráfego", segundo o Público.



O autarca pretende construir várias rotundas entre a Cruz Quebrada e Carcavelos, assim como o desnivelamento da estrada junto a Santo Amaro, o que "permite abrir toda aquela frente ribeirinha do jardim de Santo Amaro para a praia", de acordo com o Público.



Segundo Isaltino Morais esta é "a grande obra que vai permitir a reconciliação definitiva de Oeiras com o Tejo". O político acrescenta ainda que já estão a ser estudadas várias hipóteses para construir um viaduto ou um túnel mas que a hipótese que terá um impacto ambiental menor será o túnel: "Essa é uma obra que eu tenciono arrancar através de um concurso de concepção/construção" e continua "porque me parece muito urgente e não se compadece com abertura de concurso público para o projecto, depois um concurso público para a empreitada", justifica, citado no Público.



A conclusão do passeio marítimo entre Paço de Arcos e Caxias e entre a Cruz Quebrada e Algés é uma das obras previstas e pretende ligar o concelho de Cascais ao de Lisboa ao longo do Tejo.



O autarca assume ainda a intenção de construir uma nova marina de recreio em Paço de Arcos: "Nós queremos fazer de Paço de Arcos a Saint-Tropez de Portugal", afirmou Isaltino ao Público, acrescentando que o centro da vila "está a ser recuperado e está a ficar muito bonito, até ao fim deste ano vão abrir mais quatro restaurantes, é já uma das zonas com mais restauração da região de Lisboa, de grande qualidade, por isso tem todas as condições para ser uma espécie de Saint-Tropez".



O município de Oeiras tem já uma marina mas está prevista a construção de uma outra marina na Cruz Quebrada, em função de um megaprojecto imobiliário do grupo SIL para a foz do Jamor. No entanto, o anúncio da construção de uma marina em Paço de Arcos faz com que Oeiras tenha três destas infraestruturas:"Quantas mais marinas houver na zona do Tejo, melhor", disse Isaltino ao Público.