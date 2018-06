Empresa de Isaltino também foi alvo de buscas

Além disso, o presidente da autarquia também estará na mira das autoridades por ter adquirido uma casa de elevado valor de mercado, acima dos rendimentos declarados pelo autarca.







No centro das buscas realizadas ontem pela Polícia Judiciária à Câmara de Oeiras estão perto de 50 mil euros recebidos por uma empresa do actual presidente da autarquia, Isaltino Morais. A notícia foi avançada esta quinta-feira, 7 de Junho, pelo jornal Público , que também dá conta de buscas à empresa do autarca.Os quase 50 mil euros foram recebidos pela empresa de Isaltino Morais e do filho, no âmbito de um contrato de consultadoria feito com a Silcoge, do grupo SIL, dona do megaprojecto Porto Cruz, na Cruz Quebrada. Segundo o jornal, o Ministério Público acredita que o dinheiro serviu para pagar a intervenção ou influência de órgãos autárquicos na validação do projecto, que já tem plano de pormenor aprovado, aguardando ainda o alvará de construção.O Público conta ainda que tanto a empresa de Isaltino, como a Silcoge, foram também alvo de buscas da Polícia Judiciária. A Silcoge confirmou as buscas ao jornal, enquanto o presidente da autarquia remeteu comentários para a assessoria de comunicação da Câmara, que recusou comentar. Ontem ao final da tarde a Câmara de Oeiras tinha recusado qualquer relação entre as buscas feitas na autarquia e Isaltino Morais.