ISEG assinala o Dia da Mulher com cinco novas professoras catedráticas 

Há cinco novas professoras catedráticas no ISEG - Lisbon School of Economics and Management. A nomeação foi anunciada pelo instituto académico esta terça-feira, com o simbolismo da celebração do Dia da Mulher, sublinhando que a progressão das mulheres até ao topo das carreiras é mais difícil, também em muitas áreas da Academia.



"Mais do que receber um batom ou umas flores, no Dia da Mulher, aquilo que uma profissional competente deve receber é o reconhecimento do seu trabalho e iguais oportunidades de progressão na carreira", diz Clara Raposo, presidente do ISEG, citada em comunicado.



"Claro que também estamos a recrutar e promover homens no ISEG, mas o 'gap' que ainda existe tem de ser progressivamente eliminado. É o que estamos a fazer hoje com estas cinco novas catedráticas, todas diferentes, todas com muito mérito", acrescenta Clara Raposo.



As cinco professoras catedráticas que se juntam aos quadros do instituto incluem Helena Gonçalves, professora de Marketing e coordenadora do Mestrado de Marketing e de diversas pós-graduações, incluindo a pioneira em Portugal, PG em Gestão da Sustentabilidade.





Joana Pais é professora de Economia, especialista em Teoria dos Jogos, coordenadora do Laboratório de Economia Experimental X-Lab e do Mestrado em Economia e divulgadora de ciência com presença assídua no Pod Cast (IN)Pertinente da FFMS. Já Leonor Costa é professora de História Económica, investigadora do GHES e autora de importantes obras como "An Economic History of Portugal", editado pela Cambridge University Press.





Rosa Borges é professora de Economia e coordenadora do Mestrado em Economia Monetária e Financeira, já foi Vice-Presidente do ISEG, é presidente do Conselho Pedagógico, e conta atualmente com presença também na Ordem dos Economistas. Por último, o grupo inclui ainda Sara Falcão Casaca, professora de Sociologia, atualmente vice-presidente do Conselho Económico e Social e referência nos temas da igualdade de género enquanto coordenadora do projeto Women on Boards.