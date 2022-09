Clara Raposo será a nova vice-governadora do Banco de Portugal

Leia Também Clara Raposo afinal não integra administração do BCP

Depois de ter sido apontada para a administração não executiva do BCP, a presidente do ISEG vai afinal ser em breve anunciada como a nova vice-governadora do Banco de Portugal, avançou o Dinheiro Vivo esta quarta-feita. A inclusão permitirá ao regulador cumprir a regra de integração de mais mulheres na liderança.Esta semana o Banco Central Europeu deu luz verde à nova administração do BCP, mas o nome de Clara Raposo não constava na lista.A presidente do ISEG tinha sido indicada já em abril como integrando a lista de Miguel Maya, para um cargo de administração não-executiva, mas de acordo com o Dinheiro Vivo terá entretanto manifestado indisponibilidade para integrar a equipa de gestão do Millennium.No Banco de Portugal, o governador Mário Centeno tem Luís Máximo dos Santos como vice e entre os três administradores do BdP há apenas uma mulher, Ana Paula Serra.Aos 51 anos, casada e mãe de duas filhas, Clara Raposo é dean do ISEG Lisbon School of Economics and Management desde julho de 2018.