IVAucher será alargado a discos e livros

No primeiro mês do IVAucher, ou seja em junho, os consumidores acumularam 21,2 milhões de euros, de acordo com o último balanço feito pelo Ministério das Finanças. Os consumidores podem acumular o valor do IVA até a 31 de agosto e usá-lo ao longo do último trimestre do ano. O Executivo antecipa que o impacto económico do Programa IVAucher seja de pelo menos 42,4 milhões de euros.