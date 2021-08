Livros escolares contam para o IVAucher sem perder dedução no IRS

Os manuais e livros escolares também vão contar para o programa IVAucher, confirmou ao Público o Ministério das Finanças, após este apoio (inicialmente pensado para a restauração e hotelaria) ter sido prolongado aos livros. Para acumular o IVA e usar mais tarde esse montante, os encarregados de educação têm de comprar os manuais até ao fim de agosto tanto em livrarias como em editoras.Segundo o jornal, esta despesa também poderá ser incluída no IRS, no lote das deduções de educação. Atualmente, existem manuais grátis do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, mas os pais podem continuar a ter gastos considerados para a dedução no IRS, como a compra de fichas de exercícios, livros de preparação para exames, gramáticas ou dicionários. Essa possibilidade não é retirada pela adesão ao IVAucher.A partir de setembro os livros ou outros materiais que sejam comprados já não poderão contar para o IVAucher, uma vez que só contam para este saldo as faturas emitidas entre 1 de junho e 31 de agosto. Para usar o voucher, os pais vão ter de fazer a adesão dos filhos ao programa, associando o NIF e o cartão bancário de uma conta de que sejam co-titulares com os menores, especifica o Público.