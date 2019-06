Japanificação da Europa já chegou e não será fácil escapar, diz ING

A situação da Europa sempre foi motivo de comparações com o Japão nos anos 90. Num relatório divulgado na segunda-feira, o ING aponta semelhanças, como o aumento da dívida pública, acumulação de empréstimos bancários de risco, uma população a envelhecer e enormes estímulos de política monetária.

Embora a resposta política do Japão à crise tenha sido lenta, o país também foi vítima de períodos desfavoráveis, de acordo com o ING. Várias oportunidades de recuperação foram perdidas devido à crise financeira asiática de 1997-98 e ao estouro da bolha da Internet, que foi seguido pela crise financeira global.

Este também pode ser o destino da Zona Euro, que no ano passado parecia estar prestes a suspender as medidas de estímulo, mas que agora volta a ser empurrada para outra direção. Com o impacto das tensões do comércio global sobre a confiança e as expectativas de inflação perto de um mínimo, o Banco Central Europeu enfrenta o dilema de cortar os juros ou reiniciar a flexibilização quantitativa.

"Sem uma recuperação forte, é difícil escapar do baixo crescimento, baixa inflação e, posteriormente, de um ambiente de juros baixos", salientam Carsten Brzeski e Inga Fechner, economistas do ING. "Uma retoma económica pode acabar rapidamente, e a política monetária pode não ter munições suficientes na manga, com as taxas de juros a manterem-se abaixo de zero nos próximos anos."

Os paralelos significam que a Europa poderá ter um banco central com o balanço inflamado nos próximos anos, além da necessidade de um grande pacote fiscal. Há também a perspetiva de os governos precisarem de aumentar as idades de reforma para impedir que a força de trabalho encolha.

"Para a Zona Euro, a lição mais importante provavelmente não é tanto a causa da japanificação, mas as tentativas desesperadas de sair dela", disse o ING. "Não haverá muito espaço para aumentos dos juros nos próximos anos."

(Texto original: Japanification of Europe Is Here and Escape Isn't Easy, ING Says)