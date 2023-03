Japão aprova novo pacote de ajudas de 14 mil milhões para reduzir inflação

Leia Também Economia do Japão contraiu menos do que era previsto no terceiro trimestre

O Governo japonês aprovou esta quarta-feira um novo pacote de ajuda no valor de dois biliões de ienes (cerca de 14 mil milhões de euros) em medidas para mitigar a inflação.As medidas incluem ajuda às famílias de baixos rendimentos ou subsídios para o pagamento de contas de gás e eletricidade.O pacote, financiado por fundos de reserva do orçamento para o corrente ano fiscal, que termina no final deste mês, vem juntar-se a outro pacote mobilizado ao longo do ano passado pelo Governo para reduzir o impacto dos aumentos de preços globais na terceira maior economia do mundo."Queremos responder rapidamente às mudanças de preços e à evolução económica", disse o porta-voz do Governo Hirokazu Matsuno, após a aprovação da medida.As famílias de menores rendimentos vão receber subsídios de 30.000 ienes (210 euros), bem como um adicional de 50.000 ienes (350 euros) por cada criança, numa das novas medidas destinadas diretamente ao bolso dos contribuintes.Outra iniciativa importante passa pelos subsídios aos produtores e distribuidores de petróleo, combustível e gás natural, com vista a baixar as faturas de energia para os consumidores e as empresas.O Japão tem vindo a aplicar subsídios ao setor energético desde que os preços globais dos combustíveis começaram a subir no ano passado, na sequência da invasão russa da Ucrânia, o que impediu o aumento dos custos energéticos semelhantes aos de outras grandes economias, embora com o efeito colateral de aumentar a enorme despesa pública do Japão.Mesmo assim, a inflação acelerou nos últimos meses, atingindo 4,2% em janeiro no Japão, o maior aumento em quatro décadas.Esta evolução deve-se principalmente aos preços mais elevados das matérias-primas e da energia - de cujas importações a economia do Japão é altamente dependente - um aumento que foi ampliado pela fraqueza do iene em relação a outras moedas.