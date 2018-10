Jeff Bezos destrona Bill Gates como o mais rico dos EUA

Jeff Bezos, presidente executivo e fundador da Amazon, ascendeu ao primeiro lugar do pódio da lista dos mais ricos dos EUA elaborada pela Forbes. É a primeira vez, desde 1994, que o homem mais rico do país não é Bill Gates, salienta a revista Forbes.

A fortuna de Bezos, de 54 anos, está avaliada em 160 mil milhões de dólares (138,5 milhões de euros). Desde o ano passado, o CEO da Amazon viu a sua fortuna crescer 78,5 mil milhões de dólares, graças à subida das acções da Amazon, cujo preço mais do que duplicou.

Bezos é assim o detentor da maior fortuna, não havendo mais ninguém com uma riqueza avaliada acima dos 100 mil milhões de dólares.

Em segundo lugar surge Bill Gates, que permaneceu no lugar cimeiro durante quase três décadas. Bill Gates viu a sua fortuna aumentar no último ano, mas a um ritmo bastante inferior à de Bezos. A fortuna do fundador da Microsoft está avaliada em 97 mil milhões de dólares.

A completar o top três dos mais ricos dos EUA surge Warren Buffett, com uma riqueza de 88,3 mil milhões de dólares.

O maior "vencedor" deste ranking foi Jack Dorsey, presidente executivo do Twitter e da Square, que viu a sua riqueza disparar 186% desde o ano passado para um total de 6,3 mil milhões de dólares, destaca a Forbes. A contribuir para esta subida esteve, precisamente, a valorização das acções da Square.

Do lado oposto está George Soros, cuja fortuna "encolheu" em quase 15 mil milhões de dólares para 8,3 mil milhões. Mas há uma justificação para esta quebra: Soros transferiu 18 mil milhões de dólares da sua fortuna para a sua instituição de caridade, a Open Society Foundations.

A Forbes destaca que os 10 mais ricos têm uma fortuna avaliada em cerca de 730 mil milhões de dólares, o que compara com os 610 mil milhões de dólares observados em 2017.

O bilionário mais novo na lista de 400 personalidades é Evan Spiegel, CEO da Snap, que tem a aplicação de mensagens instantâneas Snapchat. Com 28 anos tem uma fortuna avaliada em 2,3 mil milhões de dólares.

Já o mais velho, com 95 anos, é Summer Redstone, accionista da CBS e da Viacom, com uma fortuna avaliada em 4,8 mil milhões de dólares.

A primeira mulher surge na 12.ª posição. Trata-se de Alice Walton, a única filha da Sam Walton, fundador da Walmart. A sua fortuna está avaliada em 44,9 mil milhões de dólares.