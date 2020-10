Jerónimo deverá continuar na liderança do PCP

Jerónimo de Sousa deverá voltar a ser reeleito secretário-geral do PCP, adianta o Público na sua edição deste sábado. A decisão deverá ser formalizada pelo comité central do partido durante o XXI Congresso, marcado para 27 a 29 de novembro, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Segundo o Público, que cita fontes internas do PCP, a permanência de Jerónimo na liderança do partido tem sido discutida em reuniões entre dirigentes e a opção de adiar a substituição no cargo estão relacionadas com a situação de pandemia em que se encontra o país, que tem prejudicado a preparação do próprio congresso, mas também a discussão interna no partido no sentido da escolha do perfil e do nome do sucessor.

"Se não houvesse pandemia, era normal a substituição, mas o momento não é apropriado para que esse debate se possa fazer", escreve o jornal, citando um dirigente comunista. Com as regras de saúde pública instaladas pela Direcção-Geral de Saúde, o debate interno está limitado e "tem havido menos reuniões, com muito menos gente", acrescenta a mesma fonte.

Assim, ao fim de 16 anos na liderança dos comunistas, Jerónimo de Sousa prepara-se agora para mais um mandato.