João Lourenço: ninguém pode "impedir um cidadão angolano de regressar ao país"

O Presidente de Angola, João Lourenço, defendeu esta sexta-feira que "nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano, que esteja a viver no exterior, possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias".As declarações de Lourenço foram divulgadas no Facebook da Presidência de Angola, e surgem em resposta a perguntas dos jornalistas sobre as filhas de Eduardo dos Santos. De acordo com a publicação, um jornalista confrontou o Presidente com o facto de "algumas das filhas do ex-presidente" terem feito "acusações muito fortes contra o Estado Angolano e os seus dignatários" e terem até levantado "a possibilidade de não poderem vir a Angola para as exéquias do pai".João Lourenço garante que todos os familiares de Eduardo dos Santos podem comparecer. "Não vemos por que razão a família, que está lá fora, não pode acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem excepção de ninguém".

Recentemente, a Procuradoria-Geral da República de Angola (PGR) tentou deter Isabel dos Santos nos Países Baixos. A empresária foi detida e ouvida pelas autoridades judiciais daquele país na sequência de uma queixa apresentada pela PGR angolana. Terá sido mesmo solicitada a sua prisão e posterior deportação para Angola, mas as autoridades neerlandesas optaram por libertá-la após ter sido ouvida.



As filhas Isabel e Tchizé dos Santos interpuseram também uma providência cautelar para impedir que o corpo do ex-Presidente angolano saia de Espanha. Tchizé quer que o corpo do pai seja sujeito a uma autópsia "por receio" de que possa ser transferido para Angola.



José Eduardo dos Santos faleceu esta sexta-feira, 8 de julho, em Barcelona, aos 79 anos.