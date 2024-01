João Mira Gomes: Exportações vão “manter ou superar” 50% do PIB

Nomeado diplomata económico do ano, o embaixador de Portugal em Madrid antecipa que, em 2023, o peso das exportações no PIB terá superado os 50%. Vendas para Espanha terão melhorado no final do ano, mas alerta que é preciso criar mais valor nas exportações.



Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 08:00







João Mira Gomes é embaixador de Portugal em Madrid e foi nomeado diplomata económico do ano pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), por ter sido o que mais contribuiu para o crescimento da economia portuguesa através da internacionalização das empresas nacionais e promoção de Portugal lá fora. Em entrevista ao Negócios, mostra-se confiante de que as exportações nacionais voltaram ...

