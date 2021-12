João Neves: "Estamos a ponderar medidas adicionais para compensar custos do gás"

Governo admite aumento de preços impulsionado pelo custo da energia

O Governo está a ponderar lançar medidas adicionais para compensar parcialmente as subidas do preço do gás. A intenção foi confirmada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Economia em entrevista ao Negócios e Antena 1.Sublinhando que "no gás não há regulação, e a intervenção é muito mais complexa", João Neves assegura, no entanto, que o executivo vai "tentar encontrar medidas mais específicas, mais dirigidas, menos abrangentes" para compensar parcialmente os aumentos de preços, "sobretudo nos grandes consumidores de gás".O objetivo será aliviar os custos de "setores que usam muito gás e que estão a ser muito atingidos". E dá como exemplo "as atividades têxteis, ou a cerâmica".O Secretário de Estado avança que estas medidas serão "muito orientadas para dar resposta à situação que vivemos".Em 2021 o Governo anunciou medidas para conter o preço da eletricidade pago pelas empresas.