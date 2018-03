João Vieira Lopes reeleito presidente da Confederação do Comércio e Serviços

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) elegeu esta sexta-feira os novos órgãos sociais para o quadriénio 2018-2021 e reelegeu João Vieira Lopes como presidente.

Segundo a CCP, a valorização dos sectores do comércio e serviços no contexto do Portugal pós-2020 é um dos desafios para os próximos quatro anos assumidos pelo presidente da confederação, João Vieira Lopes, reeleito para um terceiro mandato.





As associações empresariais do sector terciário elegeram os novos corpos sociais da CCP com 230 votos favoráveis, de um total de 234 votos expressos.