JPMorgan: Portugal é um dos maiores beneficiários do plano de recuperação

A gestora de ativos do banco dos Estados Unidos aplaude os objetivos previstos no programa de estímulos europeu e antecipa que o plano tenha um forte impacto na economia da região, em particular nos países do Sul.

JPMorgan: Portugal é um dos maiores beneficiários do plano de recuperação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.