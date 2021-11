Leão deve voltar a fechar défice abaixo do previsto

Até outubro, o défice orçamental em contabilidade de caixa ficou 650 milhões de euros abaixo do registado no mesmo período de 2020. A dois meses do final do ano, e apesar do confinamento do primeiro trimestre, tudo indica resultados melhores do que o projetado.

